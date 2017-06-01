Жамбылские спасатели нашли утонувшего в канале ребенка

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Завершились поисково-спасательные работы в Жамбылском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 11 июня на канале «Базарбай» близ села Акбулым Жамбылского района предположительно во время купания утонул 11-летний мальчик. Отряды спасателей «ОСО» и «СПиАСР» ДЧС области почти двое суток вели поисково-спасательные работы. Всего было задействовано 22 человека и 4 единицы техники.

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, тело мальчика найдено и извлечено из воды утром 13 июня в десяти километрах вниз по течению от места происшествия.