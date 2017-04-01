Жамбылские переработчики молока будут получать сырье из Кыргызстана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В селе Кордай Кордайского района аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев встретился с полномочными представителями Правительств Кыргызской Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Во встрече приняли участие полномочные представители Правительств Кыргызской Республики в Чуйской и Таласской областях Бактыбек Кудайбергенов, Дайыр Кенекеев, представители департамента водного хозяйства и мелиорации МСХ КР, а также другие официальные лица.

В рамках встречи обсуждались вопросы сфер торговли, сельского хозяйства, промышленности, туризма, культуры.



Сторонами внесены предложения по поставке жамбылского мяса в Кыргызстан и киргизского молока для молокоперерабатывающих предприятий жамбылского региона, а также беспрепятственной транспортировке промышленных и продовольственных товаров с созданием «зеленого коридора» для автотранспорта.



Одним из насущных является вопрос бесперебойной подачи воды на вегетационный период этого года из Кыргызстана на территорию Жамбылской области в соответствии с графиками межгосударственного вододеления по бассейнам рек Шу и Талас. В ходе встречи была подчеркнута важность распределения водных ресурсов, вододеления по трансграничным рекам. Отмечено, что 80% поливной воды Жамбылская область получает с территории соседней страны.



«Отношения между соседними странами являются одним из важных вопросов. Во время нынешнего экономического кризиса необходимо совместно решать общие насущные проблемы», - сказал Карим Кокрекбаев.



Глава региона подчеркнул, что взаимное сотрудничество дает больше возможностей развитию бизнеса, расширению торговых отношений и экономического потенциала обеих стран.



Протяженность казахстанско-кыргызстанской границы на территории Жамбылской области составляет после демаркационных уточнений 2010 года 716 км. Имеются пограничные КПП «Кордай», «Сыпатай батыр», «Карасу», «Мерке».



После вступления Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз ее таможенные границы с Казахстаном открыты, и сегодня перемещение граждан и провоз товаров проходят по новым упрощенным правилам. Ежегодно растет товарооборот между Жамбылской областью и Кыргызстаном.



В 2016 году между акиматом Жамбылской области и приграничными областями Кыргызской Республики подписан ряд меморандумов, в рамках которых в марте этого года в Таразе прошла сельскохозяйственная ярмарка Таласской области КР.



По итогам встречи этого года в селе Кордай подписан ряд меморандумов о взаимном сотрудничестве между акиматом Жамбылской области и представительствами Правительств Кыргызской Республики в Чуйской и Таласской областях, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.