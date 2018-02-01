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Жамбылские параспортсмены сразятся на шахматной доске

28 Февраля 2018 21:42 213
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Жамбылские параспортсмены сразятся на шахматной доске

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе начался чемпионат области по шахматам среди людей с ограниченными физическими возможностями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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На центральном стадионе «Тараз» состоялось торжественное открытие чемпионата области по шахматам, посвященного 20-летию столицы Астана.

Для участия в шахматных состязаниях съехались порядка трех десятков спортсменов, представляющих город Тараз и районы Жамбылской области.

«Соревнования продлятся с 28 февраля по 2 марта, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель начальника управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области Нуржан Жолдасбеков. - Основной целью проведения мероприятия является пропаганда спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями, воспитание у молодежи чувства патриотизма».

Общее руководство соревнованиями осуществляет управление физической культуры и спорта акимата Жамбылской области, непосредственное проведение соревнований возлагается на главного судью и судейскую коллегию.


Жамбылские параспортсмены сразятся на шахматной доске 
Жамбылские параспортсмены сразятся на шахматной доске 

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Ключевые слова: Спорт, Жамбылская область,
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Автор:

Галина Скрипник

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