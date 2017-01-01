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Жамбылские медсестры пройдут обучение в Лондоне

Жамбылские медсестры пройдут обучение в Лондоне
19 Января 2017 05:04 211

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Первый телемост с Королевским колледжем среднего медицинского персонала (Лондон, Великобритания) состоялся в областном перинатальном центре Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения акимата Жамбылской области.    


Жамбылские медсестры пройдут обучение в Лондоне
В телеконференции с профессиональным руководителем отдела среднего медицинского персонала департамента первичной медико-санитарной помощи и патронажной службы Королевской коллегии медицинских сестер Кэтрин Йейтс участвовали главные, старшие медсестры и средний медицинский персонал лечебных учреждений Жамбылской области.

Темой разговора стала специализация социальной медсестринской и патронажной службы, организация ее работы, пути развития и финансирование в рамках Национальной Системы здравоохранения NHS.


Жамбылские медсестры пройдут обучение в Лондоне  

«Современная медицина немыслима без работы квалифицированного среднего медицинского персонала, - сказал в ходе телеконференции заместитель руководителя облздрава Марат Жуманкулов. - Каким бы грамотным ни был врач, есть ситуации, где он без медсестры как без рук. Современная медицина не стоит на месте, стационары и поликлиники хорошо оснащены, разрабатываются и внедряются в клиническую практику новые методики. Медсестры, как и врачи, должны постоянно получать новые знания, овладевать новейшими методиками в рамках непрерывного медицинского образования для повышения профессиональных знаний. Сестра находится с больным человеком в постоянном контакте, она должна уметь ответить на вопросы, убедить в правильности лечения».

По государственной программе развития здравоохранения Казахстана «Денсаулык» медсестры с высшим образованием будут заниматься административными вопросами и научной работой. В рамках развития первичной медико-санитарной помощи некоторые функции по наблюдению за пациентами, управлению хроническими болезнями, а также обслуживанию пациентов на дому, будут поэтапно передаваться специально подготовленным медицинским сестрам общей практики.


Жамбылские медсестры пройдут обучение в Лондоне  

Кэтрин Йейтс презентовала программу, которая помогает поддерживать свой профессионализм на должном уровне. «Royal College of Nursing (RCN) - Королевский колледж среднего медицинского персонала готовит медсестер и средний медицинский персонал, - сказала она. - Это самое огромное объединение в мире по профессиональной организации среднего медицинского персонала, которое способствует высокому мастерству по практике. RCN - член организации, имеющей в составе более чем 435 тысяч квалифицированных медсестер, акушеров, фельдшеров и студентов медколледжей. Профессиональная организация по выполнению работ согласно медицинским стандартам, образованию, практике и торговому союзу. Также имеются представительства, которые основаны за границей, представители  пенсионного возраста, около 35 тысяч студентов».

Организатором телеконференции выступила компания Global Conferences по инициативе управления здравоохранения акимата Жамбылской области. В рамках социального проекта подписан меморандум о долгосрочном сотрудничестве. В будущем медработники среднего звена региона смогут проходить курсы повышения квалификации в Лондоне, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области.

 

 

 

Ключевые слова: Жамбылская область, Акимат, Здравоохранение,
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