Жамбылские медсестры пройдут обучение в Лондоне  

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Первый телемост с Королевским колледжем среднего медицинского персонала (Лондон, Великобритания) состоялся в областном перинатальном центре Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения акимата Жамбылской области.





В телеконференции с профессиональным руководителем отдела среднего медицинского персонала департамента первичной медико-санитарной помощи и патронажной службы Королевской коллегии медицинских сестер Кэтрин Йейтс участвовали главные, старшие медсестры и средний медицинский персонал лечебных учреждений Жамбылской области.

Темой разговора стала специализация социальной медсестринской и патронажной службы, организация ее работы, пути развития и финансирование в рамках Национальной Системы здравоохранения NHS.







«Современная медицина немыслима без работы квалифицированного среднего медицинского персонала, - сказал в ходе телеконференции заместитель руководителя облздрава Марат Жуманкулов. - Каким бы грамотным ни был врач, есть ситуации, где он без медсестры как без рук. Современная медицина не стоит на месте, стационары и поликлиники хорошо оснащены, разрабатываются и внедряются в клиническую практику новые методики. Медсестры, как и врачи, должны постоянно получать новые знания, овладевать новейшими методиками в рамках непрерывного медицинского образования для повышения профессиональных знаний. Сестра находится с больным человеком в постоянном контакте, она должна уметь ответить на вопросы, убедить в правильности лечения».

По государственной программе развития здравоохранения Казахстана «Денсаулык» медсестры с высшим образованием будут заниматься административными вопросами и научной работой. В рамках развития первичной медико-санитарной помощи некоторые функции по наблюдению за пациентами, управлению хроническими болезнями, а также обслуживанию пациентов на дому, будут поэтапно передаваться специально подготовленным медицинским сестрам общей практики.







Кэтрин Йейтс презентовала программу, которая помогает поддерживать свой профессионализм на должном уровне. «Royal College of Nursing (RCN) - Королевский колледж среднего медицинского персонала готовит медсестер и средний медицинский персонал, - сказала она. - Это самое огромное объединение в мире по профессиональной организации среднего медицинского персонала, которое способствует высокому мастерству по практике. RCN - член организации, имеющей в составе более чем 435 тысяч квалифицированных медсестер, акушеров, фельдшеров и студентов медколледжей. Профессиональная организация по выполнению работ согласно медицинским стандартам, образованию, практике и торговому союзу. Также имеются представительства, которые основаны за границей, представители пенсионного возраста, около 35 тысяч студентов».

Организатором телеконференции выступила компания Global Conferences по инициативе управления здравоохранения акимата Жамбылской области. В рамках социального проекта подписан меморандум о долгосрочном сотрудничестве. В будущем медработники среднего звена региона смогут проходить курсы повышения квалификации в Лондоне, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области.