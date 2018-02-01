Жамбылские кикбоксеры привезли с чемпионата страны 27 медалей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С молодежного чемпионата Республики Казахстан по кикбоксингу возвратились с медалями жамбылские спортсмены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Республиканские состязания завершились в городе Костанае. Участниками чемпионата страны стали 284 спортсмена из всех регионов страны - юноши 15 - 16 лет.

Как сообщили в областном управлении физической культуры и спорта, жамбылская команда была самой многочисленной. От Жамбылской области выступили 47 спортсменов в различных весовых категориях. Из них 27 кикбоксеров вернулись домой с медалями.

«14 спортсменов завоевали золотые медали, четверо - серебряные и девять - бронзовые. В общекомандном зачете также отличились наши спортсмены. Первое место у Жамбылской области, второе - у Южно-Казахстанской и на третьем спортсмены из Атырауской области», - рассказали в спортивном ведомстве.

Жамбылских кикбоксеров воспитывает старший тренер Жамбылской области Динмухаммед Мусабеков.







«В Казахстане сейчас подъем кикбоксинга, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель начальника областного управления физической культуры и спорта Нуржан Жолдасбеков. - Этот зрелищный вид спорта, сплав тайского бокса и таэквондо, набрал большую популярность во всем мире. Жамбылские спортсмены успешно выступают на соревнованиях республиканского и мирового уровня. Кикбоксинг пришел в Жамбылскую область на заре независимости - в начале 90-х годов прошлого столетия. Тогда в регионе появились первые частные школы и секции, тысячи ребят получили возможность заниматься единоборством, которое они раньше могли видеть только по телевизору. Чуть позже в Казахстане появилась федерация кикбоксинга, чемпионаты страны, республиканские и международные соревнования. И практически всегда жамбылские ребята задавали тон на внутренних соревнованиях, нередко добивались успехов и на престижных турнирах за рубежом, появились и собственные звезды. К сожалению, этот вид спорта до сих пор не является олимпийским».







Жамбылская школа кикбоксинга имеет и громкие имена - Канат Серикбаев, Бейбарыс Сухамбек, Ержан Садуллаев, Баглан Рахманов и другие.

«Но дело даже не в результатах. Кикбоксинг развивает в юношах выносливость и упорство, вырабатывает силу воли, терпение, взаимовыручку и патриотизм. Думаю, это очень важно в деле воспитания сегодняшней молодежи», - подчеркнул Нуржан Жолдасбеков.



