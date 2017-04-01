АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» запустило проект «Смарт-старт» для стажировки студентов и специалистов по инфокоммуникационным технологиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На стажировку приняты 10 молодых специалистов и студентов, обучающихся по IT-специальностям. Срок стажировки - один месяц. За период практики стажеры станут участниками двух тренингов по лидерству и командообразованию, посетят с экскурсией ЦОН Есильского района Астаны, демонстрационный зал «электронного правительства» в АО «Национальные информационные технологии, Национальный музей РК. По завершению стажировки будут подведены итоги и лучших стажеров зачислят в кадровый резерв АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

«В прошлом году в холдинге «Зерде» произошли большие изменения. Правительством холдинг был назначен сервисным интегратором и национальным институтом развития. Мы сохранили за собой функцию холдинга, то есть управления дочерними предприятиями, которые также играют большую роль в жизни государственных органов. Наше дочернее предприятие АО «Национальные информационные технологии» сейчас является оператором инфокоммуникационной инфраструктуры, который обеспечивает с точки зрения IT-технологий всю деятельность наших государственных органов, как центральных, так и местных. То есть, оно обеспечивает каналы связи, все интернет-коммуникации, все идет через них. Обеспечивается сохранность информационных систем, отказоустойчивость и так далее. Наша же функция - холдинга «Зерде», - создавать информационные технологии, развивать их. Как национальный институт развития мы также помогаем рынку принимать активное участие в жизнедеятельности государства и, в общем, в поддержании индустрии и ее развития», - сказал заместитель председателя правления холдинга Бекболат Хамитов, приветствуя стажеров.