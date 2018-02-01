Земли изымают в Астане для строительства малой кольцевой дороги и парков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления жилья города Астаны Асхат Елеужанов представил на рассмотрение маслихата проекты договоров о выкупе 18 земельных участков по 12 объектам площадью 0,7 га на 226 527 403 тенге, сообщает elorda.info.

Кроме 2-х новых скверов и 1-го парка, в столице запланировано строительство юго-западной объездной дороги.

«Изъятие земельных участков производится под строительство следующих объектов: строительство сквера, расположенного по улице Молдагуловой район домов №19 и 21; строительство парка, расположенного в районе пересечения улиц № Е 436 и 221, вдоль реки Есиль; строительство малой кольцевой дороги, пятый участок (улица Ш. Бейсековой). Строительство юго-западной объездной дороги города Астаны (Ильинка); строительство сквера, расположенного на пересечении проспектов Богенбая батыра и Женис», - сказал Асхат Елеужанов на внеочередной сессии маслихата столицы 27 февраля 2018 года.

Кроме того, по словам Асхата Елеужанова, намечено проектирование улицы Бухар-жырау на участке от проспекта Туран до улицы №37, строительство тепломагистрали, расположенной от улицы Ушконыр до улицы Аманакарагай, от улицы Суинбая акына до улицы № Е 27 и от улицы Керей, Жанибек хандар до улицы Хусейн бен Талала.

Также будут произведены реконструкция русла реки Есиль, строительство распределительного пункта, улицы Акана Сери, пункта технического обслуживания пассажирских локомотивов.