Землетрясение произошло в 358 км от Алматы
1 Марта 2018 12:08 662
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 1 марта 2018 года в 10 час 55 мин 15 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
«Эпицентр землетрясения расположен в 358 км на восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 44.13° с.ш. 81.88° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.
Ключевые слова: Происшествия, Алматы,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Собака загрызла ребенка своих хозяев в Акмолинской области
- В Актюбинской области прошли поминки по погибшим в автобусе 52 узбекистанцам
- В зоопарке Алматы сменился директор
- Тело семилетнего школьника нашли в арыке в Алматинской области
- Некоторые микрорайоны могут быть подтоплены в Костанае
- 38 магнитных шариков извлекли из желудка ребенка врачи в Алматы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Назым Шаханова
954-047