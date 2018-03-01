Землетрясение произошло в 358 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 1 марта 2018 года в 10 час 55 мин 15 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

«Эпицентр землетрясения расположен в 358 км на восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 44.13° с.ш. 81.88° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.