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Землетрясение произошло в 260 км от Алматы

1 Марта 2018 18:20 504
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Землетрясение произошло в 260 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 1 марта в 16 час 27 мин 46 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

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«Эпицентр землетрясения расположен в 260 км на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая», - уточняется на сайте ведомства.

Энергетический класс землетрясения 9.3. Магнитуда MPV 4.0. Глубина - 5 км.

Фото: gorodarmavir.ru

 

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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