Землетрясение произошло в 260 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 1 марта в 16 час 27 мин 46 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 260 км на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая», - уточняется на сайте ведомства.

Энергетический класс землетрясения 9.3. Магнитуда MPV 4.0. Глубина - 5 км.

Фото: gorodarmavir.ru