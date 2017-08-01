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Землетрясение произошло в 139 км от Алматы

Землетрясение произошло в 139 км от Алматы
13 Августа 2017 14:18 422

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 13 августа в в 139 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана зафиксировано землетрясение, сообщает КЧС МВД РК.

Землетрясениев зарегистрировано в 09 час 12 мин 43 сек, эпицентр которого расположен. Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 42.12° с.ш. 76.05° в.д. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет, говорится в сообщении.

 

 

Ключевые слова: Происшествия,
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