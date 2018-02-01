Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в акватории Папуа - Новой Гвинеи
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно официально подтвержденным данным Китайского центра сейсмологических сетей, в акватории Папуа - Новой Гвинеи сегодня произошло землетрясение магнитудой 7,5, пишет Синьхуа.
Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 6,19 градуса южной широты, 142,77 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами в связи с землетрясением не объявлял о вероятности цунами.
Также сообщается, что у побережья расположенной на северо-востоке Японии префектуры Фукусима произошло землетрясение, магнитуда которого, по предварительной информации, составила 5,7. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.
Эпицентр землетрясения располагался на 37,5 градуса северной широты и 141,8 градуса восточной долготы, его очаг залегал на глубине 40 км.
- Тяжелобольная девочка из Шымкента скончалась в Астане
- Казахстанские дипломаты работают со следствием Москвы по поводу мертвых людей в машине из РК
- В Подмосковье трое мужчин найдены мертвыми в прибывшем из Казахстана автомобиле
- Дело об избиении воспитанника специнтерната педагогом расследуют в Актюбинской области
- Получивший ожоги от взрыва баллона парень скончался в Карагандинской области
- Водитель автобуса вышвырнул пассажира в Актау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана