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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в акватории Папуа - Новой Гвинеи

26 Февраля 2018 03:00 714
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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в акватории Папуа - Новой Гвинеи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно официально подтвержденным данным Китайского центра сейсмологических сетей, в акватории Папуа - Новой Гвинеи сегодня произошло землетрясение магнитудой 7,5, пишет Синьхуа.

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Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 6,19 градуса южной широты, 142,77 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами в связи с землетрясением не объявлял о вероятности цунами. 

Также сообщается, что у побережья расположенной на северо-востоке Японии префектуры Фукусима произошло землетрясение, магнитуда которого, по предварительной информации, составила 5,7. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.

Эпицентр землетрясения располагался на 37,5 градуса северной широты и 141,8 градуса восточной долготы, его очаг залегал на глубине 40 км.

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Ключевые слова: Происшествия,
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