Землетрясение магнитудой 4.9 произошло в 575 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 14 августа 2017 года в 17 час 26 мин 05 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

«Эпицентр землетрясения расположен в 575 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41.44° с.ш. 83.46° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.