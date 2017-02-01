Землетрясение магнитудой 4.7 произошло в 797 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 3 февраля 2017 г. в 00 час 35 мин 53 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

«Эпицентр землетрясения расположен в 797 км на юго-запад от г. Алматы на территории Узбекистана. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 39.88° с.ш. 68.44° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.