Землетрясение магнитудой 4.3 произошло в 467 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 18 августа 2017 года в 15 час 19 мин 23 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 467 км на восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 44.43° с.ш. 82.46° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.