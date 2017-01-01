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Землетрясение магнитудой 4.3 произошло на границе Казахстана и Китая

Землетрясение магнитудой 4.3 произошло на границе Казахстана и Китая
7 Января 2017 11:55 333

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 7 января в 11 час 35 мин 43 сек зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 282 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Китая.

«Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 42.61° с.ш. 80.27° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении ведомства. 

Ключевые слова: Происшествия,
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