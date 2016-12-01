Здание железнодорожного вокзала реконструируют в Петропавловске 

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Реконструкцию здания железнодорожного вокзала начали в этом году в Петропавловске, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал начальник Петропавловского отделения ЮУЖД Петр Мелашенко, ремонт рассчитан на три года. В этом году строители начали возведение шатровой крыши.

Завершить первую очередь реконструкции, включающую крышу восточной и западной стороны здания вокзала, планируют в апреле 2017 года. Подрядчиком выступает ТОО ТПК «Меркурий».

«С последнего ремонта вокзала прошло лет 13. Внешний вид здания уже морально устарел, а это ворота города. Сейчас делаем шатровую крышу. Недавно был отремонтирован старый вокзал - архитектурный памятник», - сказал Петр Мелашенко.

В планах - провести капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала, установить лифты, эскалаторы, сделать пешеходный мост на Рабочий поселок закрытого типа. Как будет реализована столь масштабная идея, пока не ясно. С 1 января 2017 года предприятие реорганизуют, и подчиняться оно будет не Челябинску, а непосредственно Москве - ОАО «РЖД».

«Планировали сделать в здании вокзала лифты, эскалаторы, ведущие на второй этаж, оборудовать все необходимое для инвалидов, задумок много. Хотим сделать мост на Рабочий поселок закрытого типа. Люди смогут комфортно передвигаться в любую погоду. Пока не знаю, что будет с 1 января, мы затеяли это при той структуре, рассчитана реконструкция не на один год. На все это нужны деньги. Будем стараться», - сказал Петр Мелашенко.

Станция «Петропавловск» основана в 1894 году. В 30-е годы прошлого века перрон железнодорожного вокзала был знаменит на всей Транссибирской магистрали благодаря шедеврам топиарного искусства, созданным Василием Осиповым.





