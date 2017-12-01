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Зажжение главной елки в Костанае сопровождалось красочным салютом
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Главную елку, расположившуюся по традиции перед областным акиматом, зажег аким города Базыл Жакупов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В этом году нарядили 22-метровую елку ещё ярче. На традиционное событие перед Новым годом собрались несколько сотен человек, чтобы стать свидетелем начала празднования предстоящего Нового года.
«Традиционно празднование Нового года мы начинаем с зажжения главной елки. 2017 год был полон грандиозных событий как республиканского, так и областного масштаба. Это и Зимняя Универсиада в Алматы, Международная выставка ЭКСПО-2017 в Астане и очень много событий произошло и в нашей области. В этом году мы отремонтировали дороги, построили новые дома, социальные и спортивные объекты. А впереди нас ждут ещё более грандиозные задачи и большая работа! Пусть 2018 год принесёт ещё больше свершений»,- отметил в ходе церемонии зажжения елки аким города Базыл Жакупов.
Праздничное мероприятие сопровождалось концертной программой, хороводами и пиротехническим шоу и красочным салютом.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на новогоднее оформление Костаная из бюджета в текущем году предусмотрено 18 млн тенге. В том числе, средства направлены на возведение ледяных форм, горок в трёх точках города и лабиринта в центре Костаная, оформление города светодиодными лентами и растяжками.
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