Завоевавшую «золото» на чемпионате мира «Дюймовочку» растрогали поздравления казахстанцев 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская пауэрлифтерша Гузаль Ергешева завоевала "золото" на чемпионате мира для людей с низким ростом в Канаде, передает корреспондент МИА "Казинформ".

О своей победе Гузаль сообщила на своей странице в Фейсбук. "В моей категории по плаванию я получила второе место 25 м кроль и 50 м брасс, и была рада стать четвертым участников эстафеты 200 м со сборной Испании, заняв третье место. Powerlifting-золото!!!" - поделилась своей радостью спортсменка.













Пользователи сети поздравили пауэрлифтершу и пожелали ей новых громких побед. Спортсменка была тронута искреннимми пожеланиями казахстанцев и поблагодарила их за поддержку.











"Дорогие ДРУЗЬЯ! я зашла в fb, меня переполняют эмоции, столько поздравлений и прекрасных слов! Плачу от счастья!!! Мои эмоции вызывают очень искреннее желание поблагодарить ВАС ВСЕХ за ваши пожелания, слова надежды, пожелания удачи, веру, отзывчивость, теплоту, любовь!!! СПАСИБО!!!!!" - написала в Фейсбук Гузаль Ергешева.











По словам спортсменки, поддержка родных, близких, друзей, коллег, жителей Казахстана и за его пределами помогла ей добиться наивысших результатов. Огромную благодарность Гузаль выразила индивидуальному тренеру по плаванию Ирине Лазаревой и своему отцу Ирискулу Ергешеву, которые подготовили ее к соревнованию. "Алга Казахстан!!!" - добавила напоследок Гузаль.











