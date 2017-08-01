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Завоевавшую «золото» на чемпионате мира «Дюймовочку» растрогали поздравления казахстанцев

Завоевавшую «золото» на чемпионате мира «Дюймовочку» растрогали поздравления казахстанцев
13 Августа 2017 11:08 637

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская пауэрлифтерша Гузаль Ергешева завоевала "золото" на чемпионате мира для людей с низким ростом в Канаде, передает корреспондент МИА "Казинформ".

О своей победе Гузаль сообщила на своей странице в Фейсбук. "В моей категории по плаванию я получила второе место 25 м кроль и 50 м брасс, и была рада стать четвертым участников эстафеты 200 м со сборной Испании, заняв третье место. Powerlifting-золото!!!" - поделилась своей радостью спортсменка.


Завоевавшую «золото» на чемпионате мира «Дюймовочку» растрогали поздравления казахстанцев 
Завоевавшую «золото» на чемпионате мира «Дюймовочку» растрогали поздравления казахстанцев 
Завоевавшую «золото» на чемпионате мира «Дюймовочку» растрогали поздравления казахстанцев

Пользователи сети поздравили пауэрлифтершу и пожелали ей новых громких побед. Спортсменка была тронута искреннимми пожеланиями казахстанцев и поблагодарила их за поддержку.


Завоевавшую «золото» на чемпионате мира «Дюймовочку» растрогали поздравления казахстанцев 
Завоевавшую «золото» на чемпионате мира «Дюймовочку» растрогали поздравления казахстанцев

"Дорогие ДРУЗЬЯ! я зашла в fb, меня переполняют эмоции, столько поздравлений и прекрасных слов! Плачу от счастья!!! Мои эмоции вызывают очень искреннее желание поблагодарить ВАС ВСЕХ за ваши пожелания, слова надежды, пожелания удачи, веру, отзывчивость, теплоту, любовь!!! СПАСИБО!!!!!" - написала в Фейсбук Гузаль Ергешева.


Завоевавшую «золото» на чемпионате мира «Дюймовочку» растрогали поздравления казахстанцев 
Завоевавшую «золото» на чемпионате мира «Дюймовочку» растрогали поздравления казахстанцев

По словам спортсменки, поддержка родных, близких, друзей, коллег, жителей Казахстана и за его пределами помогла ей добиться наивысших результатов. Огромную благодарность Гузаль выразила индивидуальному тренеру по плаванию Ирине Лазаревой и своему отцу  Ирискулу Ергешеву, которые подготовили ее к соревнованию. "Алга Казахстан!!!" -  добавила напоследок Гузаль.


Завоевавшую «золото» на чемпионате мира «Дюймовочку» растрогали поздравления казахстанцев 
Завоевавшую «золото» на чемпионате мира «Дюймовочку» растрогали поздравления казахстанцев 
Завоевавшую «золото» на чемпионате мира «Дюймовочку» растрогали поздравления казахстанцев 
Завоевавшую «золото» на чемпионате мира «Дюймовочку» растрогали поздравления казахстанцев 

Ключевые слова: Спорт,
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