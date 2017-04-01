Завод медтехники в Шымкенте наращивает объем экспорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев ознакомился с работой завода по производству высокотехнологичного медицинского оборудования, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

Глава региона высоко оценил продукцию предприятия ТОО «Kazmedpribor Holding», которое обеспечивает республику медицинскими изделиями по низкой цене.

В первую очередь, глава региона осмотрел производственные части, а также ознакомился с ходом производства лекарственных препаратов и медицинского оборудования.







Отметим, что предприятие запущено в 2005 году, в рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса - 2020». Здесь занимаются производством рентгеновских аппаратов, медицинской мебели и оборудования по международным стандартам. Завод обеспечивает поликлиники и больницы страны аппаратами УЗИ и необходимым медицинским оборудованием для операционных блоков. Занимаясь реализацией инновационных проектов, компания работает в тесном сотрудничестве с крупнейшими заводами Кореи, Японии, Испании. Здесь трудятся около 150 человек.



«Предприятие проводит системную работу. Продукция пользуется спросом и ничем не уступает зарубежным аналогам. Государство оказывает поддержку предприятию, оно способно полностью оборудовать автомобили скорой помощи и в состоянии обеспечить необходимыми средствами. Обеспечивает людей работой и получает свои доходы. Самое главное, руководство стремится к лучшему», - сказал Жансеит Туймебаев.



Завод медтехники выпускает более 400 наименований продукции, а в целом способен производить до 60 000 единиц продукции в год.

Спрос на продукцию предприятия растет с каждым годом, поступают заказы из России, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.