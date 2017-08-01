Завершены съемки фильма «Девушка и море» с «особенными» актерами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На киностудии «Казахфильм» имени Ш.Айманова завершены съемки полнометражного художественного фильма «Девушка и море».

Сорежиссерами фильма, снятого по заказу Министерства культуры и спорта РК, выступили Азизжан Заиров и Мухамед Мамырбеков.

В основу социального фильма «Девушка и море» легли события из реальной жизни подопечной ассоциации Родителей Детей- инвалидов (АРДИ) Динары Шариповой. Жизнерадостная, отзывчивая и трудолюбивая Динара обладает волевым характером. В фильме главную героиню зовут Асель. Главная мечта Асель, как и любой девушки - найти любимого человека, создать семью и родить ребенка. При ее болезни сделать это очень трудно, и, по мнению большинства, даже невозможно. Асель с этим не согласна и делает все, чтобы ее заветная мечта осуществилась.

- Опыт создания социальных фильмов показал, что арт-терапия через кинематограф имеет очевидный социализирующий и инклюзивный эффект для ребят с особенностями развития. После участия в съемках социальных фильмов «Быть или не быть?» и «Девушка и море», наши «особенные актеры» стали избавляться от комплексов, обрели уверенность в себе и легче интегрируются в общество. Я сам в прошлом выпускник детского дома, имею инвалидность и в свое время мне не опуститься на дно тоже помогла арт терапия и знакомство с миром искусства и в частности кино.



Фильм «Девушка и море», раскрывает перед широким зрителем весь спектр проблем, с которыми сталкиваются люди с особыми потребностями. Зрители смогут не только лучше понять и полюбить наших героев, но и обретут веру в собственные силы и безграничные возможности. Мы, авторы, уверены, что социальный фильм «Девушка и море», имеющий гуманистический и жизнеутверждающий посыл, будет пользоваться успехом среди зрительской аудитории как в нашей стране, так и за рубежом, а также на международных и специализированных кинофестивалях. Основной задачей считаю создавать подобные проекты совместно с министерством культуры и спорта РК и киностудией «Казахфильм» на постоянной основе, - сказал Азизжан Заиров.

Сейчас проект находится на стадии постпродакшн. Съемки фильма проходили в городе Алматы и на побережьях Капшагая. Почти все главные и основные роли в фильме исполняли непрофессиональные актеры с особыми потребностями (с диагнозом ДЦП и задержкой психического развития). А на роль сестры главной героини была приглашена профессиональная актриса театра и кино Гульбахрам Байбосынова.

- В целом отснятым материалом довольны, так как все специалисты, работавшие на проекте, вложили в него душу и талант. Были такие моменты, когда мы делали очень много дополнительных дублей, так как казалось, что актеры не до конца смогли передать состояние и эмоции своих персонажей. Хотелось добиться того, чтобы наши актеры максимально проявили свой талант и раскрыли свой творческий потенциал, чтобы потом во время демонстрации фильма зрители хлопали актерам не потому, что они перемещаются на инва колясках и у них проблемы со здоровьем, а за их мощную актерскую игру, за блестящий талант, - добавил Азизжан Заиров.

О фильме: Ради мечты создать семью и родить ребенка, Асель, несмотря на неизлечимую болезнь, готова пройти все испытания и принести любые жертвы. И даже потеряв надежду на реализацию своей мечты, она всё равно до конца сохраняет веру в неё.



Режиссеры-постановщики: Мухамед Мамырбеков, Азизжан Заиров. Авторы сценария: Азизжан Заиров, Мухамед Мамырбеков. Оператор-постановщик: Тимур Итенов. Художник-постановщик: Джал Ибрагимов. Композитор: Асель Умарова. Художник по костюмам: Наталия Баженова. Исполнительный продюсер: Дина Нурмуханова. Продюсер: Азизжан Заиров. В ролях: Динара Шарипова, Тахир Умаров, Канагат Таскараев, Гульбахрам Байбосынова, Сауран Кастеев, Алмат Адильбаев и другие.