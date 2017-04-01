Завершение отопительного сезона в Таразе совпало с объявленными заморозками

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сегодня теплоподающие организации областного центра прекратили подачу тепла и горячей воды в жилые дома и социальные объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В то же время ДЧС Жамбылской области сегодня объявил штормовое предупреждение о возможном на территории жамбылского региона усилении ветра до 30 м/с, обильных дождях и заморозках до 5 градусов ниже нуля.



Как пояснил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза Бакытжан Жаксылыков, сроки завершения отопительного сезона были утверждены на последнем заседании областного штаба по ЧС.

«Это штормовое предупреждение только поступило. До этого прогноз погоды по Жамбылской области был очень благоприятный - до +20 и более градусов. Однако котлы уже остановлены, подача тепла и горячей воды прекращена», - отметил Бакытжан Жаксылыков.

В акимате города Тараза отметили, что во время отопительного периода в областном центре не было аварийных ситуаций и технологических нарушений. Аварийно-диспетчерские службы обеспечивают круглосуточное обслуживание. В отопительный период выработано более 706 тысяч гигакалорий тепловой энергии, потреблено 99,8 млн. кубометров природного газа. Сумма оказанной услуги исчисляется цифрой в 4,7 млрд. тенге. Задолженность за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения составляет 134,9 млн. тенге, из них население должно 127 млн. тенге.

«Предприятия, осуществляющие услуги теплоснабжения, планируют после завершения отопительного сезона ремонтные работы. Обеспечение жителей горячей водой сейчас зависит от графика работы теплоподающих организаций. Из-за ремонтных работ и гидравлических испытаний тепловых сетей подача горячей воды в ГКП «Темиржол-Жылу» начнется с 25 апреля, в ГКП «Жамбыл-Жылу» с 27 апреля и ГКП «Таразтрансэнерго» с 28 мая», - пояснил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза.

В Таразе системой централизованного отопления обеспечиваются 1 190 многоквартирных жилых домов, 32 объекта здравоохранения и 123 объекта образования. Имеются 52 котельные, из которых три мощностью свыше 100 Гкал/час и 49 котельных - мощностью ниже 100 Гкал/час.

Как пояснили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, за счет целевых трансфертов (4,4 млрд. тенге), выделенных из Национального фонда РК в 2015 - 2016 годах, в Таразе проложено 16,1 км сетей теплоснабжения. По программе «Нурлы жол» в 2016 году отремонтировано 36,1 километра отопительных сетей. В 2017 году в рамках программы модернизации тепловых сетей Тараза разрабатываются 4 проекта на сумму 47,3 млн. тенге.