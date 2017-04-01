Заведующим отделом госконтроля Администрации Президента назначен Максат Муханов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Максат Муханов назначен заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением Главы государства Муханов Максат Нурдаулетович назначен заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Максат Муханов родился 8 февраля 1967. Окончил Казахский государственный педагогический университет им. Абая (1991г.) и НВШГУ при Президенте Республики Казахстан (1996-1997гг.), государственное управление; соискатель ученой степени кандидата экономических наук.

Стаж работы: учитель средней школы г. Алматы (1991-1993гг.); МВЭС Республики Казахстан, Министерство промышленности и торговли Республики Казахстан: помощник министра (1993-1996гг.); Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан: главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления стратегии национального развития (1997-1999гг.); Совет безопасности Республики Казахстан: заведующий сектором, заместитель заведующего Аналитическим центром (1999-2002гг.); РГП «Институт экономических исследований» МЭ РК: заместитель, первый заместитель генерального директора (2002-2003гг.); Администрация Президента Республики Казахстан: заведующий отделом социально-экономического анализа (2003-2006гг.); АО «Фонд устойчивого развития «Қазына»: заместитель председателя правления, корпоративный секретарь, управляющий директор (2006-2008гг.); заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2011).

C октября 2011 года был назначен президентом АО «Институт экономических исследований» при Министерстве экономического развития и торговли РК.