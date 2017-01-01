Застрявшую в степи беременную верблюдицу спасли в Мангистау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители Актау спасли застрявшую в степи беременную верблюдицу, которая длительное время находилась в обездвиженном состоянии, застряв в грязи, передает lada.kz.

У животного от холода атрофировались ноги. Чтобы вызволить верблюдицу, автомобилистам пришлось разработать целый план. Об этом рассказали участники спасательной операции.

По рассказам Ерболата Битанова, одного из участников спасения верблюдицы, животное провело в степи пять дней. Именно столько её пытались найти хозяева. Обнаружилось, что животное застряло в грязи. Ноги полностью ушли под землю, именно поэтому самостоятельно выбраться из топи верблюдица не смогла.

- Это верблюдица моих знакомых, она пропала, ее не могли найти пять дней. В этом районе есть вязкие места, она там застряла. Когда мы ее нашли, поняли, что нужна подмога. Обратились к друзьям, знакомым. Многие сразу откликнулись и приехали помочь, - рассказал Ерболат Битанов.

Чтобы помочь высвободить верблюдицу, собрались десять автомобилистов. Доставали животное с помощью лебедки.

- Из металлического листа сделали полотно, которое положили под верблюдицу. Ноги у нее находились в холодной земле, поэтому были атрофированы. Полотно мы прицепили к машине и с помощью лебедки вытащили ее до сухого земляного покрытия. А потом на «Газеле» отвезли домой, к хозяевам, потому что самостоятельно ходить животное не могло, - рассказал участник операции.

Как оказалось, спасли горожане жизнь ни одному, а сразу двум животным. Верблюдица оказалась беременной.

- Сейчас верблюдица находится в тепле, через месяц-полтора она должна родить. Её жизни ничего не угрожает. Но, чтобы она смогла полностью восстановиться, потребуется какое-то время, - рассказал Ерболат Битанов.



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