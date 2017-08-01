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Засекреченную рукопись Магжана Жумабаева представят на выставке в Астане

Засекреченную рукопись Магжана Жумабаева представят на выставке в Астане
17 Августа 2017 09:41 525

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Областной архив на выставке «Қазақстанның жаңа тарихи белесі - Новые вехи истории Казахстана»  в Астане представит редкие и уникальные материалы, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Северо-Казахстанская область станет первым регионом, который организовывает выставку в Национальном музее республики в рамках проведения Дней культуры СКО. 

Засекреченную рукопись Магжана Жумабаева представят на выставке в Астане

«Будут представлены метрические книги мечетей и церквей, документы и копии документов, выявленных по истории казахского ханства и зарубежных архивов 18 века, уникальные документы, касающиеся деятельности партии «Алаш»  и «Алаш-Орды», - сказала директор архива Сауле Маликова.

Засекреченную рукопись Магжана Жумабаева представят на выставке в Астане

На выставке представят карту сакральных мест области, фотодокументы о поездках Главы государства Нурсултана Назарбаева в СКО.

Засекреченную рукопись Магжана Жумабаева представят на выставке в Астане

«У нас есть рукопись Магжана Жумабаева. Этот документ был ранее засекречен. Но теперь с него снят гриф «совершенно секретно». Документ датирован 20 августа 1922 годом, как раз, когда был голод в области», - пояснила Сауле Маликова.

Засекреченную рукопись Магжана Жумабаева представят на выставке в Астане

Выставка «Қазақстанның жаңа тарихи белесі - Новые вехи истории Казахстана» пройдет с 24 по 26 августа с 11.00 до 18.00 часов в выставочном зале Национального архива Республики Казахстан.

Засекреченную рукопись Магжана Жумабаева представят на выставке в Астане

 

 

 

Ключевые слова: История Казахстана, Астана, Северо-Казахстанская область, Рухани жаңғыру,
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