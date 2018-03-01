Заседание Высшей научно-технической комиссии прошло в Үкімет Үйі
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Үкімет Үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
В ходе заседания обсуждены вопросы развития отечественной науки. В частности, рассмотрены планы программно-целевого финансирования научных, научно-технических программ на 2018-2020 годы.
С докладом по данному вопросу выступил министр образования и науки Е. Сагадиев.
В обсуждении также приняли участие члены Высшей научно-технической комиссии: заместитель Премьер-Министра РК Е. Досаев, министр оборонной и аэрокосмической промышленности Б. Атамкулов, министр финансов Б. Султанов, президент республиканского общественного объединения «Национальная академия наук Республики Казахстан» М. Журинов, советник генерального директора ТОО «Научно-исследовательский институт технологий добычи и бурения «КазМунайГаз» Ж. Кулекеев и другие.
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