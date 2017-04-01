Заседание СМИД СНГ состоится в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте 7 апреля 2017 года во Дворце международных форумов «Узбекистон» состоится заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Согласно информации Исполнительного комитета СНГ, на заседании предполагается рассмотреть 16 вопросов. В числе наиболее актуальных - проект заявления министров иностранных дел стран СНГ о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий.

Кроме того, планируется подвести итоги работы многоуровневых межмидовских консультаций в 2016 году и утвердить план на 2017 год. На нынешний год намечено традиционное проведение консультаций, касающихся взаимодействия в международных организациях, информационной сфере, противодействия современным вызовам и угрозам, тематики разоружения и вопросов экономического сотрудничества.

В проект повестки дня заседания включены также вопросы, касающиеся сотрудничества стран СНГ в правовой сфере, в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, на заседании СМИД будет принято решение о реализации программы «Культурные столицы Содружества» в 2018 году в Армении (Горис), в 2019 году - в Беларуси (Брест), в 2020 году - в Казахстане (Шымкент).

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят вопрос о придании Нижегородской академии МВД России статуса базовой организации по подготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, а также вопрос о внесении изменений в Положение о базовой организации по подготовке специалистов-метрологов вооруженных сил государств - участников СНГ.

Казахстан на заседании СМИД СНГ представит делегация во главе с министром иностранных дел РК Кайратом Абдрахмановым.