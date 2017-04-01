Зарубежный эксперт назвал конституционную реформу Казахстана прагматичной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ. - Президент исследовательского центра «Vox Populi» Эрманно Визинтайнер прокомментировал конституционную реформу в Казахстане.

Реформа направлена на повышение эффективности системы государственного управления. Суть предлагаемой реформы заключается в серьезном перераспределении власти и демократизации политической системы в целом, отмечает он.

В новых условиях приоритетными направлениями деятельности Президента станут стратегические функции, и роль верховного арбитра в отношениях между государственными структурами. Глава государства также сосредоточится на внешней политике, национальной безопасности и обороне.

«Роль Правительства и Парламента будет значительно расширена. Преобразование, по словам Президента Казахстана, будет проводиться в двух ключевых областях. Во-первых, значительная часть функций Президента по регулированию социально-экономических процессов будет передана Правительству и другим исполнительным органам. Во-вторых, отношения между различными отраслями должны быть сбалансированы на конституционном уровне. Назарбаев предложил усилить роль Парламента с точки зрения его упрощения процедуры передачи вотума недоверия министрам влияния на Правительство», - сказал Эрманно Визинтайнер.

Н.А.Назарбаев предложил передать одобрение государственных программ Правительству, чтобы оно несло полную ответственность за них.

«Прагматический подход Президента продиктован желанием направить страну на достижение дальнейших успехов», - резюмировал он.