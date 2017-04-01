Зарубежных инвесторов собрал форум в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау открылся IV-й международный инвестиционный форум «Атырау Инвест-2017», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он проходит одновременно с выставкой «Global Oil&Gas Atyrau 2017», в которой участвуют 103 компании из 20 стран мира.

«Проведение подобных мероприятий с большой долей международного участия приобретает сейчас особую актуальность, так как перед нами стоит задача увеличения объема инвестиций и внедрения технологий, отвечающих лучшей мировой практике», - отметил в своем обращении к участникам выставки и инвестфорума министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

В феврале текущего года Министерство энергетики Казахстана увеличило прогноз объемов добычи нефти в 2017 году на 1,5 млн тонн - до 81 млн. Более половины планируемого объема обеспечат три крупнейших месторождения страны: Тенгиз - 27,5 млн тонн, Карачаганак - 11,85 млн тонн, Кашаган - 5-8,9 млн тонн. По сравнению с 2016 годом производство углеводородов вырастет - на 3 млн тонн в основном за счет ввода в эксплуатацию Кашагана. За 2016 год в стране добыли 78,04 млн тонн при прогнозе в 75,5 млн тонн.

Инвестиционный форум проводится под патронажем акимата области.

«Атырауская область - это один из самых активно развивающихся регионов Казахстана. Здесь работают более 600 средних и крупных предприятий, доля которых в объеме промышленного производства республики составляет около 24%, из них более 30% с участием иностранного капитала. Форум прошлого года привлек рекордное количество инвестиций, не только к нефтяным, но и к социальным объектам и объектам культурно-массового досуга», - сказал первый заместитель акима области Гумар Дюсембаев.

Основные инвестиционные проекты отрасли в 2017 году будут связаны с тремя крупнейшими месторождениями. По итогам 2016 года золотые партнеры выставки Global Oil&Gas Atyrau, консорциумы North Caspian Operating Company (NCOC) и «Тенгизшевройл», уже приступили к реализации крупных проектов на месторождениях Кашаган и Тенгиз с общей суммой инвестиций более $90 млрд. Решение о финансировании и реализации расширения Карачаганского газоконденсатного месторождения ожидается в 2017 году.

Вместе с наращиванием потенциала добычи ископаемых ресурсов особое внимание будет уделено инвестициям в устойчивое развитие региона.