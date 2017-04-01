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Зарплата контрактников на погранзаставе «Уба» составляет 70-90 тыс тенге

Зарплата контрактников на погранзаставе «Уба» составляет 70-90 тыс тенге
11 Апреля 2017 14:19 232

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Зарплата контрактников на погранзаставе составляет 70-90 тыс тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пограничная застава "Уба" в Восточном Казахстане объявила набор кандидатов на воинскую службу по контракту. 

«Набор военнослужащих производится среди мужчин от 18 до 35 лет, прошедших срочную службу в рядах Вооруженных сил РК, - рассказывает начальник погранзаставы "Уба" лейтенант пограничной службы Даулет Каканов. - Служба будет проходить по контракту на пограничной заставе "Уба".

По словам Даулета Каканова, зарплата контрактников будет составлять от 70 до 90 тысяч тенге в зависимости от занимаемой должности. Также военнослужащим предусмотрена компенсация за арендное жилье.

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
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