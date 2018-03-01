Зарина Дияс сыграет против Серены Уильямс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определились соперницы казахстанских теннисисток по первому кругу турнира WTA серии Premier в американском Индиан-Уэллсе, передает СИА «SPORTINFORM».

Зарина Дияс сыграет против американки Серены Уильямс - 23-х-кратной чемпионки турниров серии «Большого Шлема» в одиночном разряде (рекорд в Открытой эре).

Матч 1/64 финала между Уильямс и Дияс пройдет в ночь на 8 марта и начнется в 1:00 по времени Астаны.

Ранее Серена и Зарина дважды играли между собой, оба раза побеждала теннисистка из США.

Другая казахстанская теннисистка - Юлия Путинцева (81) в матче 1/64 финала сойдется с бельгийкой Алисон Ван Эйтванк (50).