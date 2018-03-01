Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -1 °С
Алматы: 8 °С
USD 319.45 EUR 394.27
RUB 5.65 CNY 50.37
Скачать

Зарина Дияс сыграет против Серены Уильямс

6 Марта 2018 15:21 627
Поделиться:
Зарина Дияс сыграет против Серены Уильямс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определились соперницы казахстанских теннисисток по первому кругу турнира WTA серии Premier в американском Индиан-Уэллсе, передает СИА «SPORTINFORM».

Новости по теме

Теннисист Попко вышел в полуфинал турнира в Уругвае
Казахстанец Михаил Кукушкин не сумел пробиться во второй круг турнира в Дубае Путинцева улучшила положение в ТОП-100 рейтинга WTA

Зарина Дияс сыграет против американки Серены Уильямс - 23-х-кратной чемпионки турниров серии «Большого Шлема» в одиночном разряде (рекорд в Открытой эре).

Матч 1/64 финала между Уильямс и Дияс пройдет в ночь на 8 марта и начнется в 1:00 по времени Астаны.

Ранее Серена и Зарина дважды играли между собой, оба раза побеждала теннисистка из США.

Другая казахстанская теннисистка - Юлия Путинцева (81) в матче 1/64 финала сойдется с бельгийкой Алисон Ван Эйтванк (50).

 

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив