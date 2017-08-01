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Запущенный с Байконура военный спутник выведен на целевую орбиту

Запущенный с Байконура военный спутник выведен на целевую орбиту
17 Августа 2017 14:33 88

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Космический аппарат военного назначения выведен разгонным блоком "Бриз-М" на целевую орбиту, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

"Выведение космического аппарата на орбиту прошло в штатном режиме", - сказали в военном ведомстве.

Пуск ракеты космического назначения "Протон-М" был осуществлен 17 августа в 04:07 по астанинскому времени с космодрома Байконур. Через десять минут разгонный блок с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты.

 

Ключевые слова: Освоение космоса, Байконур,
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