Запущенный с Байконура военный спутник выведен на целевую орбиту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Космический аппарат военного назначения выведен разгонным блоком "Бриз-М" на целевую орбиту, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

"Выведение космического аппарата на орбиту прошло в штатном режиме", - сказали в военном ведомстве.



Пуск ракеты космического назначения "Протон-М" был осуществлен 17 августа в 04:07 по астанинскому времени с космодрома Байконур. Через десять минут разгонный блок с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты.