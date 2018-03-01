Запрет на использование доллара введен в Иране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Иран отказался от использования американской валюты при импортных операциях, сообщает Forbes.

Правительство Исламской Республики Иран ввело новые ограничения на использование американского доллара, полностью заблокировав его использование в импортных операциях.

Иранское экономическое издание Financial Tribune отмечает, что этот шаг также направлен на снижение уровня волатильности, который наблюдается на валютном рынке страны в последние недели.

Директива об отказе от доллара при импортных операциях, анонсированная Министерством индустрии и торговли Ирана на этой неделе, стала небольшой неожиданностью. Согласно документу таможенные органы Ирана больше не будут обрабатывать заказы на поставку товаров и другие импортные декларации с использованием долларов.

Запрет был вполне предсказуем, учитывая неоднократные попытки Ирана избавиться от использования американского доллара в международных транзакциях в ответ на санкции в адрес Ирана со стороны США.

Мехди Касрейпур, директор департамента по правилам валютных операций и политике Центрального банка Ирана, заявил, что новые правила не должны вызвать перебоев в торговых операциях, потому что использование американской валюты в торговле Ирана было и так сильно ограниченным.

«Учитывая, что использование доллара в Иране и так запрещено и трейдеры используют альтернативные валюты в своих транзакциях, больше нет причин, чтобы указывать цены в долларах в счёт-фактурах», - приводит слова Касрейпура Forbes.

Иранские трейдеры могут использовать в транзакциях оманский риал, дирхам ОАЭ и другие национальные валюты стран, с которыми страна ведет торговлю. Как вариант, иранцы могут использовать евро, принимая во внимание относительно тесное сотрудничество со странами Европейского союза.

Однако, добавляет Forbes, вся эта ситуация может повлиять на стоимость импорта в Иран и привести к росту инфляции в стране.