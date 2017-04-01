Занятиями с известными спортсменами хотят повысить интерес к борьбе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходят мастер-классы великих спортсменов в поддержку акции по бесплатному обучению борьбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На этот раз занятия с юными палуанами в спорткомплексе «Халык Арена» проводил олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров.

«Я всегда готов делиться своим опытом, знаниями с молодежью. Конечно, одной встречи очень мало, а нужно успеть рассказать, как готовиться, какие есть психологические секреты, как развивать мастерство, в этих уроках постоянно нуждаются молодые борцы», - говорит Жаксылык Ушкемриров.

Мастер-класс был открытым и бесплатным для всех желающих, а не только для учеников детско-юношеской спортивной школы №15, организовавшей мастер-класс.

«Мы не ждем, что все, кто занимается борьбой, придут в спорт, поэтому стараемся воспитать гражданина, приносящего пользу стране, защитника чести Казахстана в любой сфере, не обязательно в борьбе. Спорт воспитывает в человеке очень важные качества, и на мастер-классах я делюсь этим опытом тоже», - отметил Жаксылык Ушкемпиров

Не секрет, что в последнее время интерес к борьбе в Алматы резко упал. По статистике, в городе число занимающихся карате и боксом в городе превышает число занимающихся борьбой в 5 и более раз.

«Сейчас в городском чемпионате участвует не более 30-40 человек, а для развития нужно около 300-400 человек. Теперь сравните: только за две недели к нам в школу записалось 500 детей. Мы будем развиваться, акимат города купил 10 ковров, будем размещать бесплатные секции в средних школах. Помогает Республиканская федерация борьбы во главе с Сауатом Мынбаевым, руководство «Халык Арены», «Алматы Арены», - рассказал директор школы, заслуженный мастер спорта РК Асет Мамбетов.

На данный момент детско-юношеская спортивная школа №15 продолжает набор юных и молодых любителей спорта (до 21 лет) в секции борьбы на бесплатной основе под руководством лучших тренеров, воспитавших не одно поколение.

«Мы рассчитываем, что через 5 лет существования проекта уже будут видны первые результаты, появится молодое поколение сильных борцов. У нас сильные тренеры, но после мастер-классов великих спортсменов у детей появляется вдохновение, они усерднее тренируются, направляют свою энергию в правильное русло»,- отметил Асет Мамбетов.

Мастер-классы с прославленными борцами, призерами Олимпийских игр, чемпионами мира и Азии, Европы и многих международных турниров будут проходить каждые 10 дней. Так, следующим гостем станет серебряный призер Олимпийских игр Ислам Байрамуков.