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Занятия учащихся младших классов 2-й смены в Астане отменены

6 Марта 2018 11:53 577
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Занятия учащихся младших классов 2-й смены в Астане отменены

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Занятия для учащихся 0-4 классов второй смены в школах столицы отменяются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информацию Управление образования города.

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«Управление образования города Астаны сообщает: 06.03.2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены отменяются», - отмечается в информации, размещенной на сайте ведомства.

 

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Ключевые слова: Образование, Погода, Астана,
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