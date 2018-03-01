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Занятия отменили в школах ряда регионов Казахстана

7 Марта 2018 11:44 707
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Занятия отменили в школах ряда регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за погодных условий занятия второй смены в школах отменили в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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Из-за гололеда и ветра отменены занятия второй смены учащихся школ города Кокшетау.

«По данным гидрометцентра, гололед в Кокшетау сохраняется, ветер - 12 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секундус. Поэтому занятия всех учащихся второй смены областного центра также отменены в связи с сохранившимся гололедом», - объяснила заведующая сектором общего среднего образования и опеки (попечительства) отдела образования Кокшетау Ханна Хабибулина.

В управлении образовании Акмолинской области добавили, что решение об отмене занятий учащихся второй смены в каждом районе области принимают самостоятельно. Занятия первой смены были отменены с 1 по 9 классы - в Сандыктауском районе, с 1 по 11 классы - Аккольский, Атбасарский, Жаркаинский районы, Степногорск и Кокшетау, с 1 по 4 - Астраханский, Егендыккольский, Жаксынский, Коргалжынский, Целиноградский и район Биржан Сал.

Из-за сильного ветра не идут на занятия и учащиеся 1-11 классов второй смены школ, а также студенты 1-2 курсов колледжей и лицеев Семея.

По той же причине отменили занятия в школах Экибастуза - ученики 1-4 классов второй смены остаются дома.

В Павлодарской области объявлено штормовое предупреждение. В регионе установился ураганный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Кроме того, из-за вчерашнего потепления и дождя с утра на дорогах сильный гололед. В регионе закрыта трасса в направлении Шидерты-Астана.

 

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Ключевые слова: Образование, Регионы, Погода,
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