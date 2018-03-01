Занятия отменили в Астане для учеников второй смены начальных классов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане отменены занятия для школьников, обучающихся в начальных классах во вторую смены, передает МИА «Казинформ».

«7 марта в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены отменяются», - говорится в сообщении управление образования города.