Занятия отменили в Астане для учеников второй смены начальных классов
7 Марта 2018 11:14 656
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане отменены занятия для школьников, обучающихся в начальных классах во вторую смены, передает МИА «Казинформ».
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«7 марта в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены отменяются», - говорится в сообщении управление образования города.
Ключевые слова: Астана, Образование,
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