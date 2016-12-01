Занятия для 1-4 классов второй смены отменили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с понижением температуры до -26 градусов отменяются занятия для учащихся 1-4 классов второй смены.

Об этом сообщается на официальном сайте акимата города Астаны.

В целях безопасности и сохранения здоровья детей занятия в 1-4 классах отменяются при температуре минус 25 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более.

Напомним, по прогнозу синоптиков в шести областях Казахстана ожидается резкое понижение температуры.