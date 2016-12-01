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Занятия для 1-4 классов второй смены отменили в Астане

Занятия для 1-4 классов второй смены отменили в Астане
23 Декабря 12:01 217

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с понижением температуры до -26 градусов отменяются занятия для учащихся 1-4 классов второй смены.    

Об этом сообщается на официальном сайте акимата города Астаны.

В целях безопасности и сохранения здоровья детей занятия в 1-4 классах отменяются при температуре минус 25 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более.

Напомним, по прогнозу синоптиков в шести областях Казахстана ожидается резкое понижение температуры.

 

 

Ключевые слова: Астана, Погода, КАЗМЕДИА,
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Комментарии

  • 23.12.2016Нұрсұлтан
    0
    Қазинформ сайты үшін ұят қате -- ауа-райы бойынша қалалар тізімінде Шымкент қаласы жоқ! Басқа майда қалалардың барлығы бар, ал үшінші қала Шымкент жоқ! Бұны қалай түсінуге болады?

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