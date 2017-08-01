Замначальника РОВД и его подчиненных осудили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области Макатский районный суд огласил приговор в отношении первого заместителя РОВД и двух его подчиненных, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Завершено досудебное расследование в отношении первого заместителя начальника Макатского РОВД Д. Булжанова и его подчиненных А. Сагитова и А. Сагымбай. Они обвинялись в оказании содействия в прекращении уголовного дела, получив от подозреваемого через посредника Е. Ергожиева взятку на общую сумму 200 тыс. тенге. Приговором Макатского районного суда Д. Булжанов приговорен к штрафу в размере 14 млн тенге, А. Сагытов - к штрафу в размере 17,5 млн тенге, А. Сагымбай - к 3 годам лишения свободы», - сообщили в департаменте Национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области.

«Указанные лица признаны виновными в получении взяток, с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах, с лишением специальных званий и конфискацией имущества, приобретенного заведомо незаконным путем. Ергожиев признан виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорен к штрафу в размере 2 млн. тенге», уточнили в пресс-службе департамента.