Замглавы районной полиции в Атырау осужден за продажу чужого автомобиля

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Суд Курмангазинского района Атырауской области огласил приговор в отношении заместителя начальника местного РОВД, обвиняемого в продаже не принадлежащего ему автомобиля, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как было установлено в ходе судебного разбирательства, привлеченный к уголовной ответственности полицейский, в июле 2016 года, пользуясь свои служебным положением, продал своему знакомому автомобиль марки «КамАЗ», хозяином которой являлся гражданин Таджикистана. Согласия на продажу владелец не давал. Суд признал полицейского виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч МРП - это 4 млн 242 тыс тенге - с конфискацией имущества, а также пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах и органах внутренних дел. Лишен бывший полицейский и звания майора», - сообщил пресс-секретарь Атырауского областного суда Боранбай Галиев.