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Замглавы районной полиции в Атырау осужден за продажу чужого автомобиля

Замглавы районной полиции в Атырау осужден за продажу чужого автомобиля
19 Января 2017 06:46 271

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Суд Курмангазинского района Атырауской области огласил приговор в отношении заместителя начальника местного РОВД, обвиняемого в продаже не принадлежащего ему автомобиля, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».    

«Как было установлено в ходе судебного разбирательства, привлеченный к уголовной ответственности полицейский,  в июле 2016 года, пользуясь свои служебным положением, продал своему знакомому   автомобиль марки «КамАЗ», хозяином которой являлся гражданин Таджикистана. Согласия на продажу владелец не давал. Суд признал  полицейского виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч МРП - это 4 млн 242 тыс тенге - с конфискацией имущества, а также пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах и органах внутренних дел. Лишен бывший полицейский и звания майора», - сообщил  пресс-секретарь  Атырауского областного суда Боранбай Галиев.  

 

 

 

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Атырауская область, Суды,
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