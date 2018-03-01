Замакима сообщил о паводковой ситуации в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Косман Айтмухаметов сегодня на еженедельном аппаратном совещании доложил о паводковой ситуации в столице, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

По его словам, Комплексный план по организованному пропуску паводковых вод на территории столицы в 2018 году утвержден. В настоящее время работает бригада по маршрутному обследованию озера Майбалык, это район Кызылсуата и выше. Большой воды там не ожидается.

«В настоящее время по Майбалыку есть 20-процентный резерв емкости. На сегодня там около 60 миллионов кубов воды есть. Критическая емкость - 82-84 миллиона кубов», - сообщил Косман Айтмухаметов.

Также было отмечено, что проведены объезды по частному сектору районов «Алматы» и «Сарыарка». В данном направлении районными акиматами работа ведется, ситуация стабильная.

По его словам, в данное время начинаются работы по открытию ливневых канализаций на основных улицах города.

Завтра ожидается +3...+5 °С тепла, сильный ветер с порывами до 30 м/с.