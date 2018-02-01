Закрытые обеды в юртах на Наурыз запретил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На заседании областного акимата обсудили подготовку к предстоящим праздникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации акима города Марата Тасмаганбетова, в этом году основные праздничные мероприятия в дни Наурыз мейрамы пройдут на главной площади Петропавловска.

Планируют установить этноаул из 12 юрт, устроить выставку ремесленных изделий, фотозоны. Гостей праздника обещают бесплатно угостить пловом, баурсаками, наурыз коже, горячим чаем. В программе - концерты, семейно-развлекательные программы, театрализованные представления, хореографические постановки, массовое исполнение домбристов, танца кара жорга. Сейчас реставрируют малые архитектурные формы, разработали билборды и банеры.

«Продолжим инициативу по празднованию Наурыз мейрамы во дворах Петропавловска. Ведутся подготовительные работы. Жители должны принять участие в благоустройстве дворов. Со стороны акимата будет оказана помощь по вывозу снега и мусора, спилу и кронированию деревьев», - сказал М.Тасмаганбетов.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов предупредил, что никаких закрытых юрт на празднике не должно быть. По его словам, у североказахстанцев возникают вопросы, почему они закрыты и кого в них кормят.

«В них кормили многодетных матерей, ветеранов, людей с ограниченными возможностями. Я думаю, это можно сделать в канун праздника по организациям. Все должно быть открыто. Юрты должны быть оформлены, национальные традиции мы должны показывать, но не устраивать закрытых обедов. Ни одна улица не должна быть перекрыта», - отметил К.Аксакалов.

Глава региона подчеркнул, что творческие делегации из районов вместе с акимами должны быть на своих территориях. Нет необходимости приезжать в областной центр.

«Юрты, которые выставляют в день основных гуляний, как правило, вечером убирают. Но праздник не заканчивается одним днем. Юрты должны работать все праздничные дни», - добавил аким области.