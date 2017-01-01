Законопроекты по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы рассмотрят в Мажилисе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на первом в 2017 году пленарном заседании Мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин обозначил приоритеты работы парламентариев на предстоящий период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Говоря о состоявшихся в начале января встречах мажилисменов с избирателями в регионах, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что подобный формат позволяет объективно оценивать степень реализации принимаемых законов, оперативно воспринимать мнения людей и учитывать их предложения в дальнейшей законотворческой работе.

По словам спикера Мажилиса, до конца нынешней сессии предстоит принять много важных законов, нужных для реализации стратегического курса Президента страны - Лидера Нации Нурсултана Назарбаева.

Это внесенный в первом чтении на нынешнее пленарное заседание законопроект по вопросам развития местного самоуправления.

В ближайшее время ожидается рассмотрение проекта закона по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы.

Как отметил Нурлан Нигматулин, мажилисменам предстоит работа и над такими законопроектами, как о дорожном движении, по вопросам информации и коммуникаций, по вопросам деятельности некоммерческих организаций, кодексы о налогах и о недрах.

«Безусловно, в ходе работы над законопроектами будет продолжен налаженный постоянный диалог с представителями гражданского общества и обеспечена информационная открытость работы палаты», - подчеркнул Нигматулин.

Председатель Мажилиса также акцентировал внимание на механизмах обеспечения парламентского контроля различных аспектов деятельности центральных исполнительных органов.

По его словам, до конца нынешней сессии перед парламентариями в рамках «правительственного часа» выступят 11 из 15 министров Правительства с информацией по проблемам внутренней и внешней политики, экономической и социальной жизни страны.

Кроме того, будут проведены парламентские слушания, посвященные такой актуальной теме, как обеспечение населения лекарственными средствами, состояние и развитие фармацевтической отрасли в Казахстане.

«Основными направлениями в деятельности Мажилиса по-прежнему будут повышение качества законотворчества, вопросы усиления контроля за реализацией законов всеми государственными органами», - заключил Нурлан Нигматулин.