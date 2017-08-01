Заказавшую мужа воспитательницу прокурор просит осудить на 11 лет в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Воспитательницу детского сада в Караганде, которую обвиняют в покушении на организацию заказного убийства мужа, недовведенного до конца по независящим от нее обстоятельствам, прокурор просит посадить на 11 лет в колонию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ее любовника, ради которого воспитательница по версии следствия задумала расправиться с мужем, прокурор просит осудить на 16 лет в колонии чрезвычайной безопасности.

«Прошу суд признать подсудимую виновной по статьям 24-99 и 28-99 УК «Покушение на убийство, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, не доведенное до конца по независящим от них обстоятельствам» и назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности. Смягчающие обстоятельства - это наличие троих малолетних детей, ее раскаяние и активное сотрудничество со следствием в изобличении других фигурантов. Отягчающих обстоятельств в отношении Кристины Абишевой не усматриваю», - выступил на прениях помощника прокурора управления по надзору за законностью прокуратуры Карагандинской области Адиль Даутов.

Ее любовника Николая Пяткина прокурор считает необходимым осудить к 16 годам колонии в условиях чрезвычайной безопасности.





«В действиях подсудимого не имеется смягчающих обстоятельств. Отягчающие обстоятельства - рецидив преступления, поскольку ранее он был судим по статье 99 УК «убийство» и статье 179 УК «разбойное нападение» и был приговорен к 14 годам лишения свободы. Не отбыл срок в полном объеме, поскольку был освобожден условно-досрочно. Не встал на путь исправления и вновь совершил тяжкое преступление - покушение на организацию заказного убийства, но не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам. Прошу назначить подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы, но включая неотбытый один год, окончательно назначить 16 лет лишения свободы в учреждении чрезвычайной безопасности», - заявил Адиль Даутов.

Между тем, муж воспитательницы предъявил гражданский иск, который судья Исламхан Есенбаев приобщил к материалам уголовного дела. Компенсацию за материальный ущерб он потребовал только с жены. В частности, требует возврата 8 тысяч долларов, которыми супруга тайно завладела, взяв эту сумму из его шкафа для оплаты услуг киллера. Также он заявил иск о возмещении морального ущерба. С обоих подсудимых мужчина требует 4 миллиона тенге. Однако адвокат Серик Умуркулов просит отказать в удовлетворении иска.

«Супруг подсудимой должен обосновать происхождение восьми тысяч долларов. Были ли эти деньги? И вся ли сумма принадлежит исключительно ему? Ведь подсудимая тоже работала, вот трудовая книжка, вот справка о доходах. Эти деньги следует считать совместно нажитым имуществом, согласно кодексу «О браке и семье». Тут нет хищения, чтобы можно было говорить о возврате похищенной суммы», - сказал Серик Умуркулов.

На следующем судебном заседании, на стадии реплик, которая проходит до ухода судьи в совещательную комнату, супруг воспитательницы намерен принести документальное подтверждение того, что его доходы достаточные, чтобы иметь в личном распоряжении такую сумму.

Напомним, мать троих детей, воспитательница детского сада «Байтерек» познакомилась с осужденным Николаем Пяткиным в 2011 году, когда он отбывал наказание в колонии за убийство и разбой. Увидев по телевизору программу «SMS-знакомства», она позвонила по объявлению. Телефонные разговоры переросли в свидания. Отбывающий наказание в колонии возле поселка Долинка мужчина неоднократно получал длительные встречи с любовницей. Парочка, по версии следствия, решила заказать мужа. В 2015 году мужчина освободился, и они, по версии следствия, нашли исполнителя убийства. Им оказался бывший сокамерник, тоже находящийся на свободе. Он согласился убить мужа за восемь тысяч долларов, но как только получил всю сумму, скрылся. На звонки не отвечал и всячески избегал встреч с воспитательницей и ее другом. Однако несостоявшегося киллера поймали за хранение наркотиков полицейские. Саранский городской суд приговорил его к лишению свободы.

От своих намерений парочка не отказалась и, связавшись с осужденным, потребовала вернуть деньги или найти себе замену и совершить убийство. Вызвав в камеру сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью департамента внутренних дел, он рассказал о планах бывшего сокамерника убить мужа своей подруги. Следственно-оперативная группа приняла решение задержать воспитательницу и ее любовника с поличным.

Сотрудники полиции сымитировали преступную модель поведения. Один из полицейских сыграл роль киллера и, связавшись с женщиной, попросил 100 тысяч тенге. Женщина согласилась заплатить после выполнения заказа. При встрече с ним воспитатель на территории детского сада показала фотографию мужа и подробно рассказала о маршруте его движения. После имитации убийства подставной киллер передал воспитательнице фотографии сымитированного «трупа», после чего она была задержана. Следом был пойман ее любовник.

Обоим инкриминируют преступление по статьям 24-99 и 28-99 УК «Покушение на убийство, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, не доведенное до конца по независящим от них обстоятельствам». Между тем, уголовное дело в отношении несостоявшегося киллера выделено в отдельное производство. Ему вменяют недонесение в полицию о готовящемся преступлении. Он отказался убивать, 8 тысяч долларов потратил, но в полицию заявил только тогда, когда его самого поймали за хранение наркотиков.