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Захоронения с древними гробницами нашли в Египте

Захоронения с древними гробницами нашли в Египте
16 Августа 2017 06:54 145

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Археологи обнаружили в южной части Египта три гробницы, возраст которых составляет примерно две тысячи лет, сообщает ВВС.

Их обнаружили в могильнике, расположенном в районе Аль-Камиль Сахарави в провинции Эль-Минья, расположенной к югу от Каира.
В гробницах нашли несколько каменных саркофагов, а также глиняные фрагменты.

По словам представителя Высшего совета древностей Египта, район, где были найдены гробницы, в течение долгого времени использовался для захоронений. В одной из могил, добраться к которой удалось через выдолбленное в скале отверстие, находились четыре саркофага, на которых изображены очертания человеческих лиц.

В другой гробнице экскаваторы наткнулись на шесть могильных ниш. Возраст найденных саркофагов составляет примерно две тысячи лет.

На основе глиняных фрагментов, найденных в гробницах, ученые предположили, что захоронение относится к периоду между 27 династией, основанной в 525 году до н.э., и греко-римским периодом, продолжавшимся с 332 до н.э. по IV век.

Начальник экспедиции Али Бакри рассказал, что в гробницах были найдены останки как мужчин, так и женщин и детей разных возрастов.
"Эти захоронения были частью большого кладбища в крупном городе, а не в военном гарнизоне, как некоторые предполагали изначально", - сказал он.

Высший совет древностей Египта заявил, что раскопки продолжаются, чтобы раскрыть новые секреты. Первые исследования этого места захоронений начались в 2015 году.

Ключевые слова: Египет,
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