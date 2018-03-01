Загрызших десятки овец собак отстреливают в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области начали отстрел бродячих собак, загрызших десятки овец и коз, передает МИА «Казинформ».

За последние два-три дня собаки загрызли насмерть 22 домашних животных. Ранее сообщалось о 40 убитых собаками овец и коз.

По распоряжению сельского акима проводится работа по отлову бездомных животных. На данный момент произвели отстрел 35 собак.

По словам специалиста сельского акимата Еркебулана Жанибека, все отстреленные собаки были проверены. По предварительным данным ветеринарного врача, они не были заражены бешенством. Предполагается, что нападение на скот они осуществляли из-за голода.

В селах Сайына Шапагатова и Акшукыр два раза в год отстреливается 1000-1500 собак. Это плановые мероприятия. В текущем году отстрелили порядка 2000 собак. На эти меры в Тупкарагайском районе ежегодно выделяется 3-4 млн тенге.

В настоящее время власти подсчитывают общий ущерб, нанесенный владельцам скота от нападений собак. Рассматривается возможность возмещения ущерба.



В последнее время в Казахстане участились случаи напавдения собак на скот и людей. Зарегистрированы случаи заболевания домашних животных бешенством.



Автор:Әйгерім Ашықбаева

Фото: pesikot.org