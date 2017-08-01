Загрязняющее воздух предприятие выявили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау установлено предприятие, ставшее виновником неприятного запаха в Атырау, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 августа на основании жалоб горожан природоохранная прокуратура Атырауской области поручила департаменту экологии взять пробы воздуха на содержание вредных загрязняющих веществ. Пробы воздуха, взятые департаментом экологии в разных частях города, а также данные РГП «Казгидромет» были тщательно проанализированы. В настоящее время установлено, что источником выбросов является Атырауское нефтепроводное управление. На этом предприятии будет проведена соответствующая проверка», - сообщил специализированный природоохранный прокурор Атырауской области Владимир Малахов.

Неприятный запах в атмосфере над городом Атырау возникает достаточно часто. Как сообщают практически ежедневно пользователи соцсетей, как правило, удушливый запах в разных микрорайонах ощущается под утро. Под подозрение попали несколько предприятий, расположенных в городской черте и окрестностях. Долгое время экологи не могли определить источник загрязнения.