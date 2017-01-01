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Загруженность ЦОНов Астаны и Алматы можно отследить в интернете

Загруженность ЦОНов Астаны и Алматы можно отследить в интернете
18 Января 2017 09:51 254

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственная корпорация «Правительство для граждан» реализовала возможность отслеживать загруженность ЦОНов Астаны и Алматы.

Ссылка на диаграмму, показывающую степень загруженности операционного зала, услуг документирования и  банковских касс, размещена на главной странице официального сайта госкорпорации goscorp.kz.

  По словам директора департамента методологии и мониторинга государственных услуг НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Гульжан Асановой,  данный сервис создан  для удобства граждан и позволит им планировать свои визиты в ЦОН.

«По этой диаграмме человек сможет оценить, в какой ЦОН ему лучше обратиться для наиболее быстрого обслуживания. То есть, если ему не нужны услуги по линии миграции, необязательно идти в тот ЦОН, где есть наплыв на услуги по временной регистрации, он может обратиться в любой другой, где меньше всего посетителей», - добавила она.

Гульжан Асанова отметила, что  пока видна только нагрузка на ЦОНы Астаны и Алматы, в ближайшем будущем будет рассмотрена возможность отслеживания количества посетителей в других ЦОНах Казахстана. Информация будет обновляться каждый час.

  

 

 

Ключевые слова: Интернет, КАЗМЕДИА, Астана, Алматы,
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