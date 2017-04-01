Задержаны налетчики на букмекерскую контору в Талдыкоргане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция задержала подозреваемых в вооруженном налете на букмекерскую контору в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба ДВД Алматинской области, разбойное нападение на букмекеров произошло в Талдыкоргане 3 апреля. Потерпевшая женщина-кассир пояснила, что налет на контору был совершен двумя мужчинами, которые, скрыв свои лица под масками, под угрозой оружия (предмета, похожего на пистолет) завладели имеющейся в кассе на тот момент наличностью - 48000 тенге.

«Спецмероприятия продолжались в течение недели, по результатам которых полицейским Талдыкоргана удалось задержать двух мужчин, обоснованно подозреваемых в совершении разбоя. Оба являются жителями Талдыкоргана в возрасте 28 и 30 лет. Один из задержанных ранее судим за грабеж», - проинформировали в пресс-службе ДВД Алматинской области.



Сейчас расследование продолжается по ст.192 ч.2 УК РК «Разбой». Подозреваемые лица водворены под стражу в городскую полицию.

В качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела приобщены маски, обнаруженные у подозреваемых во время санкционированного обыска.