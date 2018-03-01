Задержан вице-министр энергетики Садибеков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальным бюро по противодействию коррупции пресечена преступная деятельность должностных лиц Министерства энергетики Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя АДГСПК Нурлана Жахина.

«Вице-министр энергетики Садибеков в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Дуанбек Д. похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. В преступной схеме также участвовал руководитель департамента Минэнерго Нурбеков Ж. и представители подрядчика Жумалинов С. и Кадирберлин Б. По подписанным Садибековым фиктивным актам Министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 млрд. тенге. Из этой суммы обналичено и похищено более 1 млрд. тенге, которые обнаружены и изъяты в ходе обысковых мероприятий. Помимо этого, предотвращено хищение еще 1,5 млрд. тенге выделенных на очистку озера в 2018 году», - говорится в распространенном сообщении.

Как отмечается, Садибеков, Нурбеков, Дуанбек, Жумалинов и Кадирберлин задержаны. Проводится досудебное расследование.

