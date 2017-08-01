Задержан устроивший поножовщину в Жамбылской области полицейский

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали бывшего начальника управления ДВД Жамбылской области, который устроил поножовщину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Силами оперативников ДВД Жамбылской области задержан бывший начальник управления ДВД области Умбеталиев М. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения», - сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев.

Напомним, как ранее сообщалось, устроившие драку в нетрезвом виде начальники управлений ДВД Жамбылской области были уволены из органов внутренних дел. «По факту происшествия с участием начальников управлений ДВД Жамбылской области и бывшего сотрудника полиции проведено служебное расследование. Решением дисциплинарной комиссии под руководством первого заместителя министра внутренних дел Демеуова М.Г., выехавшего на место, начальники управлений ДВД региона Умбеталиев и Бектурганов уволены из ОВД по отрицательным мотивам», - пояснил Алмас Садубаев.

По его словам, заместители начальника ДВД по кадровой работе и службе освобождены от занимаемой должности, первому заместителю начальника ДВД объявлен строгий выговор. Досудебное расследование продолжается.

10 августа ночью после совместного распития спиртных напитков между бывшим сотрудником полиции Жетписпаевым, начальниками управлений ДВД Жамбылской области Умбеталиевым и Бектургановым на почве неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку. В результате Умбеталиев нанес проникающие ножевые ранения Жетписбаеву и колото-резаные раны Бектурганову.



